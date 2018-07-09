Мантуров считает нецелесообразным создание органа для борьбы с последствиями санкций

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Создание специального государственного органа для борьбы с последствиями западных стран против российских компаний было бы неэффективным решением. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК, вышедшем в эфир в понедельник.

"Что касается отдельного органа государственного, на мой взгляд, наверное, на сегодняшний день вряд ли это будет эффективно. Время займет само создание и организация такого федерального органа исполнительной власти - на практике это занимает, как опыт подсказывает, не дни, а месяцы", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, какой механизм борьбы с последствиями санкций более эффективен и возможно ли создание соответствующей специальной правительственной структуры.

"Чтобы не терять темп, практически каждое из ведомств, кто участвует в диалоге, оперативно сформировали у себя мини-штабы, которые обеспечивают постоянный диалог с менеджментом предприятий, которые оказались под санкциями, и происходит оперативная выработка решений", - отметил собеседник телеканала.

В апреле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство планирует создать специальное подразделение при одном из министерств для помощи попавшим под санкции компаниям. По его словам, задачей подразделения станет координация действий пострадавшего от ограничительных мер бизнеса и правительства.