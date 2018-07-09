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Суд отказал в отводе судьи на заседании о банкротстве "дочки" Urban Group

Экономика и бизнес
9 июля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В понедельник судья Мария Козлова признала банкротом компанию "Ваш город", принадлежащую застройщику Urban Group

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области отклонил ходатайство представителей застройщика Urban Group об отводе судьи Марии Козловой в заседании о банкротстве дочерней компании "Ивастрой", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В отводе отказать", - заявил заместитель председателя суда Андрей Соловьев.

"Мы заявляем отвод, поскольку мы лишены возможности на реализацию наших прав по Арбитражному процессуальному кодексу", - заявила перед этим представитель застройщика Елена Ангелова.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает дела о банкротстве пяти компаний, входящих в состав застройщика Urban Group. В ходе первого заседания судья Козлова признала банкротом застройщика ЖК "Видный город" - компанию "Ваш город", принадлежащую застройщику Urban Group. Суд также постановил открыть конкурсное производство сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня против ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (осуществляет строительство ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (осуществляет строительство ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково").

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