Экспорт легковых автомобилей из России в январе-мае 2018 года вырос на 3%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-мае 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3%, до 34,2 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей упал на 13,5% и составил почти $474,5 млн.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-мае 2018 года составил 4,9 тыс. штук, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%. В стоимостном выражении экспорт грузовых автомобилей упал на 6,5% и составил почти $104,1 млн.