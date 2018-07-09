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Розничный товарооборот в Москве за пять месяцев 2018 года вырос на 5,1%

Экономика и бизнес
9 июля, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Торговый оборот по итогам первых пяти месяцев достиг 1,87 трлн рублей

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Розничный товарооборот в Москве с января по май 2018 года показал рост в 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"В 2018 году в Москве продолжился рост розничной торговли. Торговый оборот по итогам первых пяти месяцев увеличился на 5,1% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достиг 1,87 трлн рублей", - приводятся в сообщении слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый оборот продовольственных товаров увеличился в текущих ценах на 5,7%, а непродовольственных - на 4,4%.

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