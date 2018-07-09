Застройщик Urban Group намерен опротестовать решение суда о банкротстве дочерней компании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Застройщик Urban Group намерен обжаловать решение Арбитражного суда Московской области о банкротстве дочерней компании "Ваш город". Об этом заявил ТАСС представитель компании Андрей Гончаров.

"Мы намерены обжаловать решение суда в установленном законом порядке", - сказал собеседник агентства.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает дела о банкротстве пяти компаний, входящих в состав застройщика Urban Group. В ходе первого заседания суд признал банкротом застройщика ЖК "Видный город" - компанию "Ваш город", принадлежащую застройщику Urban Group. Суд также постановил открыть конкурсное производство сроком на один год.

Во время судебного заседания представители ответчика заявили ходатайство о приостановлении рассмотрения дела из- за того, что не имели достаточно времени ознакомиться с доводами заявителя - Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Аргументом для второго ходатайства стало то, что компания в настоящий момент обжалует в Химкинском районном суде отказ Росреестра в регистрации договоров долевого участия граждан.

"Отказ в регистрации ДДУ, с которых мы получили бы денежные средства на продолжение (строительства - ТАСС), был вызван как раз-таки незаконном бездействием заявителя по нашему делу, который не представляет в регистрирующий орган доказательства того, что что нами оплачены взносы (в фонд)", - сказала представитель компании Елена Ангелова.

По заявлению ответчика, компания должна получить около 800 млн рублей от дольщиков по приостановленным договорам и намерена направить их на достройку объекта.

В свою очередь Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства считает, что на достройку ЖК "Видный город" требуется боле 6 млрд рублей, сообщало ТАСС ранее в понедельник.