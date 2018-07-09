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Премию "Индустрия" на ИННОПРОМ-2018 получил производитель сапфиров "Монокристалл"

Экономика и бизнес
9 июля, 15:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

В прошлом году компания оценивала свою долю на глобальном рынке сапфира для светодиодов на уровне 44%

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Победителем премии "Индустрия" стала компания "Монокристалл" - производитель сапфиров для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, награду вручил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на ИННОПРОМ-2018.

Организаторы премии отметили, что продукцию компании можно "встретить в каждом втором в мире светодиоде, в каждом третьем смартфоне, в каждых вторых люксовых швейцарских часах".

"Монокристалл", мировой лидер по выращиванию и обработке синтетического сапфира, в 2017 году оценивал свою долю на глобальном рынке сапфира для светодиодов на уровне 44%.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Премия "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.

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