Премию "Индустрия" на ИННОПРОМ-2018 получил производитель сапфиров "Монокристалл"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Победителем премии "Индустрия" стала компания "Монокристалл" - производитель сапфиров для индустрии светоизлучающих диодов и потребительской электроники, награду вручил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на ИННОПРОМ-2018.

Организаторы премии отметили, что продукцию компании можно "встретить в каждом втором в мире светодиоде, в каждом третьем смартфоне, в каждых вторых люксовых швейцарских часах".

"Монокристалл", мировой лидер по выращиванию и обработке синтетического сапфира, в 2017 году оценивал свою долю на глобальном рынке сапфира для светодиодов на уровне 44%.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Премия "Индустрия" учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.