Индексация пенсий неработающим пенсионерам может составить примерно 7% в 2019 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации пенсий с учетом доходов от повышения пенсионного возраста, но в 2019 году рост пенсий неработающих пенсионеров, как ожидается, составит не менее 7%. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Госдуме глава Минтруда Максим Топилин.

"Мы исходим из того, что будет закладываться индексация пенсий неработающим пенсионерам в среднем, как мы говорили, на 1 тыс. рублей, это будет означать ежегодный прирост на 12 тыс. Мы из этих параметров исходим, сейчас с Минфином окончательно работаем, чтобы закрепить, какая индексация это будет... Что касается 2019 года, индексация будет минимум 7% - это [на] 7% рост пенсий неработающих пенсионеров", - сказал Топилин.

Глава Минтруда добавил, что пока расчеты роста пенсий готовятся до 2024 года. "Хотя расчеты, безусловно, есть на перспективу. Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько нам удастся реализовать текущие задачи", - отметил министр. "Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться", - добавил он.

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что размер средней пенсии в России с учётом доходов от повышения пенсионного возраста к 2024 году достигнет 20 тыс. руб.

Топилин отметил, что Минтруд не планирует ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе пересматривать предложенный возраст выхода на пенсию, поскольку все расчеты по увеличению размера выплат сделаны с учетом этих показателей.

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 - для мужчин.

"Обсуждение и подготовка ко второму чтению ситуацию каким-то образом будет прояснять... Но пока мы этого не планируем, безусловно. Все расчеты, все что связано с той индексацией, о которой я сказал, требуют именно такого подхода", - сказал Топилин, отвечая на вопрос, возможны ли изменения параметров пенсионного возраста ко второму чтению законопроекта.