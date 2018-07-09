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JPMorgan посоветовал избавляться от валют развивающихся стран в случае кризиса

Экономика и бизнес
9 июля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Аналитики банка рекомендовали в этом случае покупать швейцарские франки, сингапурские доллары, японские иены и доллары США

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ТАСС, 9 июля. Аналитики инвестбанка JPMorgan Chase посоветовали избавляться от валют развивающихся стран в случае наступления рецессии в США или в глобальном масштабе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на обзор банка.

При наступлении кризиса в JPMorgan рекомендовали покупать швейцарские франки, сингапурские доллары, японские иены и доллары США.

"Во время рецессий кредиторы могут попросить возврата своих денег, - приводит агентство выдержки из обзора банка. - Три из четырех валют, которыми стоит владеть во время рецессии, принадлежат странам с исключительно сильной внешнедолговой позицией".

По мнению аналитиков JPMorgan, иена является наиболее дешевой валютой для хеджирования рисков, тогда как сингапурский доллар является наименее привлекательным из всей "четверки". В то же время преимущество доллара США заключается в том, что эта валюта является резервной во всем мире, и организации по всему миру вынуждены покупать их для расчета по своим долгам.

Валюты развивающихся стран, напротив, подвержены снижению во время рецессий. Так, в случае наступления кризиса, курсы таких валют снижаются со средним темпом в 17% за два года, предупредили в JPMorgan.

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