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Росреестр зафиксировал рекордный рост ипотечного кредитования в Москве

Экономика и бизнес
9 июля, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

За полгода в столице зарегистрировано почти 37,8 тыс. договоров ипотеки, что на 74% больше показателей аналогичного периода прошлого года

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Росреестр зафиксировал рост количества ипотечных договоров на 74% в Москве в январе - июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба московского управления ведомства.

"Ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало рекордный рост. За полгода в столице зарегистрировано 37 869 договоров ипотеки, что на 74% больше чем в первом полугодии 2017 года (21 713) и в два раза больше, чем в январе-мае 2016 года (18 628). При этом в течение второго квартала текущего года в Москве ежемесячно заключалось более 7 000 ипотечных сделок", - говорится в сообщении.

За первое полугодие число сделок купли-продажи жилья выросло на 25% (с 54 661 за аналогичный период прошлого года до 68 212). Число сделок долевого финансирования жилого строительства выросло на 42% (с 21 713 сделок в прошлом году до 37 869).

Рост жилищного рынка Москвы зафиксирован на фоне вступления в силу федерального закона, устанавливающего новые правила финансирования жилищного строительства взамен долевой модели. Новая система подразумевает, что покупатель отдает деньги не напрямую в кассу застройщику, а в уполномоченный банк, который хранит их и отдает девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.

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