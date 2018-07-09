Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Козак: в России на 10 тыс. рабочих приходится три промышленных робота против 69 в мире

Экономика и бизнес
9 июля, 15:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

В лидирующих по уровню цифровизации странах число роботов на 10 тыс. рабочих превышает 100

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. В России на 10 тыс. рабочих приходится три промышленных робота, в то время как в среднем по миру их число на указанное количество человек составляет 69. Об этом сказал на пленарной сессии форума-выставки ИННОПРОМ-2018 вице-премьер Дмитрий Козак.

"У нас на 10 тыс. рабочих приходится только три промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру - 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, - более 100", - посетовал он

Козак также отметил, что в России сейчас имеется большой износ основных производственных фондов. Средний возраст мощностей в нефтепереработке составляет 19 лет, в металлургии - 17 лет, в химическом производстве - 14 лет, заметил вице-премьер.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018
Страны
Россия Республика Корея
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика
2
Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из состава делегации сборной на ЧМ-2018
3
СМИ: в Таиланде приостановили операцию по эвакуации школьников из пещеры
4
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
7
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!