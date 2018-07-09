Козак: в России на 10 тыс. рабочих приходится три промышленных робота против 69 в мире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. В России на 10 тыс. рабочих приходится три промышленных робота, в то время как в среднем по миру их число на указанное количество человек составляет 69. Об этом сказал на пленарной сессии форума-выставки ИННОПРОМ-2018 вице-премьер Дмитрий Козак.

"У нас на 10 тыс. рабочих приходится только три промышленных робота. Однако, в среднем по всему миру - 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, - более 100", - посетовал он

Козак также отметил, что в России сейчас имеется большой износ основных производственных фондов. Средний возраст мощностей в нефтепереработке составляет 19 лет, в металлургии - 17 лет, в химическом производстве - 14 лет, заметил вице-премьер.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.