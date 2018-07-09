Эксперт: российская промышленность по итогам 2018 года вырастет на 2,1-2,4%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская промышленность по итогам 2018 года может вырасти на 2,1-2,4% в годовом выражении, если на рынке промышленных товаров не изменится конъюнктура, а в самой отрасли не произойдет никаких резких регуляторных изменений, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Сопоставляя текущие и прогнозные оценки руководителей крупных и средних промышленных предприятий с подобной линией поведения в предыдущие годы, можно утверждать, что отрасль в целом закончит 2018 год в интервале 2,1-2,4% роста. Если, конечно, до конца года не произойдут резкие регуляторные изменения в функционировании отрасли или заметно изменится ценовая конъюнктура на рынке промышленных товаров", - полагает эксперт, слова которого передает пресс-служба вуза.

По его словам, исходя из мнений респондентов относительно динамики основных показателей, никаких сигналов о переходе отрасли к стагнации в июне не поступало. "Вместе с тем, и о переходе промышленности в фазу более акцентированного роста в ближайшее время пока говорить не приходится", - добавляет Остапкович.