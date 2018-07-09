Силуанов: объем внешних займов РФ составит $7 млрд в 2019 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объем внешних займов РФ в 2019 году составит $7 млрд с учетом обмена старых выпусков евробондов на новые, а в 2020-2021 годах объем привлечений на внешних рынках будет на уровне $3 млрд ежегодно. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Подходы не меняются в 2019 году, то есть $7 млрд внешних заимствований с учетом обмена. В 2020-2021 годах у нас по $3 млрд", - сказал Силуанов. Он уточнил, что обмен евробондов завершается в 2019 году.