СМИ: Япония и ЕС подпишут соглашение о свободной торговле 17 июля в Токио

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Япония и Евросоюз подпишут соглашение о свободной торговле 17 июля в Токио. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Ранее предполагалось, что соглашение будет подписано в Брюсселе, куда должен был с визитом отправиться премьер-министр Синдзо Абэ. Однако из-за тяжелой ситуации с ливневыми дождями в стране глава японского правительства был вынужден отменить свое зарубежное турне, в рамках которого предполагалось посещение Бельгии, Франции, Саудовской Аравии и Египта. По данным агентства, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер посетит 17 июля Японию для подписания этого соглашения.

Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Договоренность о запуске механизма консультаций по этой теме была достигнута в Брюсселе в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%).

В подобном соглашении заинтересован и Брюссель. По оценкам экспертов, в случае вступления в силу данного документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%. ЕС заинтересован и в упразднении действующего запрета на получение японских госзаказов иностранными компаниями. Также страны Евросоюза выступают за отмену пошлин на поставки в Японию европейских продуктов, в том числе сыра, вина и макаронных изделий.