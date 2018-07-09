В Госдуме заявили, что переход к модельному бюджету сократит разрыв между регионами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переход к формированию модельного бюджета будет способствовать сбалансированности региональных бюджетов, а также сокращению существующего разрыва в уровне жизни в различных регионах, в городах и селах. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия").

В модельном бюджете используются расчетные уровни доходов исходя из налогового потенциала субъекта, а также расходов, рассчитанных по средним показателям субъектов федерации.

Как сказала депутат по итогам парламентских слушаний, посвященных Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020-го и 2021 годов, в основу документа, представленного Минфином, легли поставленные президентом России национальные цели развития на ближайшие шесть лет практически во всех сферах общественной жизни. В их числе повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и образования.

По словам Гусевой, в свете новых задач, поставленных указом президента РФ от 7 мая 2018 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", особую важность приобретает система межбюджетного регулирования, что предполагает тесное взаимодействия федерального центра с регионами по всем национальным проектам, обозначенным в президентском указе.

Изменится "сама система и структура межбюджетных трансфертов: целевые межбюджетные трансферты будут переориентированы и приоритизированы с учетом задач и приоритетов президентского указа и Стратегии пространственного развития", указала Гусева. Депутат подчеркнула, что также будет пересмотрена система разграничения доходов между федерацией и регионами: поэтапная передача с федерального на региональный уровень акцизов на нефтепродукты и на крепкий алкоголь, предоставление регионам полномочий по установлению налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для резидентов особых экономических зон и участников свободной экономической зоны.

"Продолжится предоставление стимулирующих трансфертов - это и гранты за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала, и дотации для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Все эти меры, безусловно, помогут регионам, однако есть и то, что правительство еще не реализовало в полной мере, но это необходимо сделать, и как можно скорее. Я говорю о полном переходе к предоставлению консолидированной субсидии в рамках одной госпрограммы или подпрограммы, завершении инвентаризации расходных полномочий субъектов РФ и переходе к модельному бюджету. Это поможет сбалансировать региональные бюджеты, сократить существующий разрыв в уровне жизни в различных регионах, в городах и селах, а это именно то, о чем говорил президент", - заключила Гусева.