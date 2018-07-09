"Вертолеты России" передали ГТЛК два "Ансата" и пять Ми-8АМТ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Два вертолета "Ансат" и пять Ми-8АМТ в медицинском исполнении поставил холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках заключенного контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Об этом в понедельник сообщили в пресс- службе холдинга.

"Переданные "Ансаты" производства Казанского вертолетного завода стали третьим и четвертым вертолетами, которые получила Государственная транспортная лизинговая компания в этом году. Машины будут базироваться в Подмосковье, в... "Подушкино", откуда впоследствии отправятся выполнять задачи по предназначению в российские регионы", - пояснили в холдинге.

Изготовленные на Улан-Удэнском авиационном заводе Ми-8АМТ вскоре направятся в Новосибирскую и Тюменскую области. В ближайшие месяцы в ГТЛК будут переданы еще восемь "Ансатов", шесть Ми-8АМТ и два Ми-8МТВ-1. Всего же в 2018 году ГТЛК получит 31 медицинский вертолет.

"Потребность в услугах санитарной авиации очень велика, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. По оценкам медиков, оперативная доставка авиатранспортом требуется более чем в половине экстренных ситуаций, в зависимости от региона. Надеюсь, что поставки вертолетов, оснащенных современным медицинским оборудованием, будут продолжены и в следующем году", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Вертолетная техника поставляется ГТЛК для содействия дальнейшему обновлению авиационного парка российских эксплуатирующих организаций. В 2017 году "Вертолеты России" передали 29 медицинских вертолетов.

"Из 31 законтрактованного на 2018 год вертолета к текущему моменту мы подписали договоры лизинга на 22 воздушных судна. Оставшиеся вертолеты также уже распределены между авиакомпаниями. Это говорит о том, что программа вызывает колоссальный интерес и может быть продлена в 2019 году", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.