Более 500 блокчейн-сделок с дольщиками за полгода зарегистрировали в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Более 500 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с применением блокчейн-технологий за полгода зарегистрировали в Ленинградской области, которая является пилотным регионом в этой сфере. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росреестра по региону.

"По состоянию на 1 июля 2018 года в 47 регионе зарегистрировано 540 сделок с недвижимостью по технологии блокчейн", - сообщили в пресс-службе.

Блокчейн-проект в Ленинградской области для регистрации договоров дольщиков запущен в феврале 2018 года Росреестром, Внешэкономбанком и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Такие технологии позволяют синхронизировать информационные системы Росреестра и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, и в режиме реального времени отразить данные о внесении застройщиками взноса в фонд в размере 1,2% от стоимости каждого ДДУ, без которого Росреестр не может зарегистрировать ни один договор. Также блокчейн-технологии позволяют исключить риск корректировки данных в информационных системах.

Ленинградская область занимает пятое место в РФ после Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края по количеству договоров долевого участия (около 80 тыс. договоров).