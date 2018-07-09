В Ингушетии в 2019 году начнется строительство стадиона на 15 тыс. мест

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Строительство стадиона на 15 тыс. мест начнется в Ингушетии в 2019 году. Рассматриваются два участка, один из которых и станет местом масштабного строительства, сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров по итогам рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша задача сегодня подготовить один из вариантов стадиона на 15 тысяч мест и работать по проектно-сметной документации. Начало строительству будет положено в 2019 году. Располагаться в будет либо в Назрани рядом новым автовокзалом, чтобы с федеральной трассы он красиво смотрелся, либо в Магасе, в районе ипподрома, недалеко от ледового катка", - сказал Евкуров.

Глава региона добавил, что в ближайшее время в республике пройдет совещание и начнется разработка проектно-сметной документации комплекса.

"Я уже определил ответственного человека, который будет от республики курировать этот проект, начало и завершение строительства. В ближайшее время мы проведем по этому вопросу совещание и конкурс на проектно-сметную документацию", - добавил Евкуров.

Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать вопрос о строительстве в Республике Ингушетия стадиона. С просьбой подарить футбольную арену на День Республики в ходе рабочей встречи к российскому лидеру обратился глава региона Юнус-Бек Евкуров.