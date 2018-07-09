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"Сиско Солюшенз" намерена участвовать в создании цифровой экономики Нижегородской области

Экономика и бизнес
9 июля, 16:20 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 9, июля. /ТАСС

Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по таким направлениям, как "Умный город", "Цифровое производство" и "Цифровая школа"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Сиско Солюшенз" намерена участвовать в создании цифровой экономики Нижегородской области. Об этом сообщил врио главы региона Глеб Никитин по итогам рабочей встречи с гендиректором компании, вице-президентом Cisco по работе в России и СНГ Джонатаном Спарроу на выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"Сегодня провел переговоры с "Сиско Солюшенз", которые хотят инвестировать, хотят заходить в регион с инновационным проектом в тематике "умных городов" и цифровизации как в промышленности, так и других сферах. Мы очень заинтересованы в этой совместной работе", - цитирует Никитина его пресс-служба.

Предполагается создание более комфортной городской среды для населения, единой информационной среды образовательных учреждений и внедрение современных систем управления производством, уточнили в пресс-службе.

Никитин отметил, что на встрече достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве по проектам в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества Нижегородской области до 2020 года". В частности, это такие направления, как "Умный город", "Цифровое производство" и "Цифровая школа".

Cisco - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Российское представительство Cisco Systems - компания "Сиско Солюшенз" - зарегистрирована в Москве в 2013 году.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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ИННОПРОМ-2018 Свердловская область Нижегородская область
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