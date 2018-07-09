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Радиозавод в Удмуртии и "Роском" начнут совместную разработку телекоммуникационных решений

Экономика и бизнес
9 июля, 16:31 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 9, июля. /ТАСС

В рамках сотрудничества стороны планируют также совместно разрабатывать корпоративные системы связи, отметили в пресс-службе главы и правительства региона

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ИЖЕВСК, 9 июля. /ТАСС/. Сарапульский радиозавод и компания ООО "РК-Софт" (группа компаний "Роском") на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали меморандум о реализации совместного проекта по производству и реализации комплексных телекоммуникационных решений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

"Мы начинаем работать совместно с разработчиком IP-телефонии. Это продукт непосредственно наш, российский. Со стороны завода мы наметили план мероприятий по изготовлению блоков электронных, телефонии, телефонов, и, наверное, мы успеем свой уже продукт показать на выставке "Армия-2018" в августе", - приводятся в сообщении слова генерального директора Сарапульского радиозавода Кирилла Абдрахманова.

В пресс-службе уточнили, что в рамках сотрудничества планируется совместно разрабатывать корпоративные системы связи, решения для контакт-центров и центров обработки вызовов, видеоконференцсвязи.

Генеральный директор группы компаний "Российские коммуникации" Антон Тумаков считает, что линейка продукции составит "хорошую конкуренцию иностранным компаниям". "Технология проверенная, рабочая, ее уже используют корпорации, и надеюсь совместными усилиями ее масштабировать и занять до 20 процентов рынка", - цитирует его пресс-служба.

Группа компаний "Роском" разрабатывает и внедряет инновационные телекоммуникационные решения в области VoIP, а также мультиканальных коммуникаций с использованием облачных технологий для крупного бизнеса и органов власти.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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