Первый вице-спикер ГД: госпрограммы должны быть переработаны с учетом новых показателей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Основные направления налоговой и бюджетной политики не содержат конкретных данных о средствах, которые будут направлены регионам на реализацию национальных проектов, госпрограммы должны быть коренным образом переработаны. Об этом заявил журналистам по итогам парламентских слушаний, посвященных Основным направлениям налоговой, бюджетной, тарифной и таможенной политики, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Состоялось серьезное обсуждение. Основные направления - это документ, содержащий некоторые контуры бюджета. В целом разговор был конструктивным, прозвучали как слова поддержки общей конструкции бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики, так и серьезная критика документа", - сказал он.

По словам Жукова, участники слушаний отмечали, что в документе не предусматривается существенных темпов экономического роста и привлечения инвестиций, на базе которых должен быть экономический рост.

"Мы видим в этом документе только общие цифры от средств, которые выделены на реализацию национальных проектов. Они не расписаны, нет выделения дофинансирования, которое будет направлено регионам, потому что в реализации национальных проектов будут принимать участие как федеральный центр, так и региональные власти. Более того, региональные власти, как и министры, будут нести персональную ответственность за достижение целей, которые указаны в национальных проектах. Государственные программы должны быть коренным образом переработаны. Должны быть новые показатели и адекватные механизмы, которые позволят с помощью вновь выделяемых средств добиваться этих показателей", - отметил Жуков.

Вместе с тем первый заместитель председателя Госдумы констатировал, что первое обсуждение прошло успешно, "это хороший задел для дальнейшей работы".