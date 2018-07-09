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Иранский банк из-за санкций США намерен вывезти из Германии €300 млн наличными

Экономика и бизнес
9 июля, 16:47 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, июля. /ТАСС

По данным газеты Bild, это крупнейшая в истории Германии сумма, которую снимают со счета наличными

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БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Европейско-иранский торговый банк, подпавший под американские санкции, намерен снять со счета в Германии €300 млн и вывезти наличные в Тегеран. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель минфина ФРГ.

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Ранее о предполагаемой операции написала газета Bild, по ее данным, это крупнейшая в истории Германии сумма, которую снимают со счета наличными. Вклад был открыт в Бундесбанке. Как ожидается, €300 млн будут доставлены в Иран на самолете.

Представитель минфина Германии отметила, что в настоящее время законность операции проверяет финансовое ведомство ФРГ - BaFin.

"По моим данным, в такой форме это [снятие наличных] происходит впервые", - сказала она.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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