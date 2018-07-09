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Тульский завод "Октава" впервые показал новую аппаратуру спецсвязи на ИННОПРОМе

Экономика и бизнес
9 июля, 16:38 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 9, июля. /ТАСС

Телефон и микрофон на гибком держателе выдерживают полное погружение под воду, сообщили в пресс-службе предприятия

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ТУЛА, 9 июля. /ТАСС/. Завод "Октава", входящий в состав ГК "Ростех", впервые представил разработанную в Туле аппаратуру связи специального назначения. Гарнитура, состоящая из наушника и микрофона, способна работать под водой и выдерживать экстремальные перепады температур в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе предприятия.

"Телефон и микрофон на гибком держателе выдерживают полное погружение под воду на глубину до одного метра. Гарнитура работает при температуре от +50 до -55 градусов, сохраняя разборчивости речи. Эта модель используется для полевой связи", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что разработка выпущена по программе импортозамещения, является полностью российским продуктом.

Завод "Октава" работает в Туле с 1927 года. Предприятие конструирует производит более 50 видов телефонно-микрофонных гарнитуры, микрофонов, ларингофонов, переговорных устройств. "Октава" производит продукцию военного и гражданского назначения. По итогам 2017 года, доля гражданской продукции в общем объеме поставок превысила 50%.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие выставки состоялось 8 июля, основные мероприятия пройдут 9-12 июля. Основная программа 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 начинается в понедельник в Екатеринбурге. Организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей, из которых более 60% - топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам.

В выставке примут участие делегации 95 стран мира, свою продукцию представят более 600 индустриальных компаний из 20 стран. Национальные стенды оформили такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция у страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра выставки.

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