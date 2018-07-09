Торговый дом "Сделано в Удмуртии" будет продвигать системы отопления от завода "Купол"

ИЖЕВСК, 9 июля. /ТАСС/. Торговый дом "Сделано в Удмуртии" в рамках выставки ИННОПРОМ, начавшей работу в понедельник в Екатеринбурге, подписал соглашение с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" о продвижении гражданской продукции этого предприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ижевский электромеханический завод "Купол" входит в состав концерна "Алмаз-Антей" и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных комплексов малой дальности. "Мы планируем совместно продвигать гражданскую продукцию "Купола", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Генералова, гендиректора Корпорации развития Удмуртии, дочерним предприятием которой является ТД "Сделано в Удмуртии". "Мы сегодня подписали соглашение, направленное на продвижение продукции предприятия. Совместно решили, что основной фокус в этой работе будет направлен на продвижение систем энергоэффективного отопления", - отметил он.

Корпорация развития Удмуртии учредила торговый дом "Сделано в Удмуртии" в апреле текущего года. Его основная цель - продвижение производимых в республике товаров на внешние рынки.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие выставки состоялось 8 июля, основные мероприятия пройдут 9-12 июля. Основная программа 9-й Международной промышленной выставки "Иннопром-2018" начинается в понедельник в Екатеринбурге. Организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей, из которых более 60% - топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам.

В выставке примут участие делегации 95 стран мира, свою продукцию представят более 600 индустриальных компаний из 20 стран. Национальные стенды оформили такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция у страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея.

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