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Минфин установил единые минимальные цены на водку крепостью от 37 до 40 градусов

Экономика и бизнес
9 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Решение принято, чтобы исключить возможность производителям водки крепостью 38 градусов не применять минимальную цену

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минфин РФ установил единую минимальную цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов. Об этом говорится в приказе министерства.

Как говорится в пояснительной записке к документу, решение унифицировать цены было принято, чтобы исключить возможность производителям водки крепостью 38 градусов не применять минимальную цену, так как ранее не было соответствующего приказа для водки этой крепостью.

Минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов устанавливается на уровне 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. До 205 рублей за 0,5 литра повышается минимальная розничная цена на водку крепостью от 38 до 39 градусов, ранее составлявшая 201 рубль. Минимальная розничная цена на водку крепостью от 39 до 40 градусов остается на прежнем уровне - 205 рублей за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена с завода-производителя составляет 173 рубля, оптовая - 178 рублей.

Ранее Минфин сообщал о том, что пока нет причин повышать минимальные розничные цены, так как обычно такое повышение связано с ростом акцизов, а акцизы на крепкий алкоголь в РФ заморожены еще на два года.

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