Меркель: Германия и Китай намерены придерживаться правил ВТО в торговле

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Германия и Китай намерены придерживаться в торговых вопросах правил и норм Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Мы сегодня еще раз договорились о том, что будем придерживаться правил ВТО и делать ставку на многосторонность деловых отношений в торговых вопросах", - сказала она. "Это общая приверженность", - добавила Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что за обещаниями китайской стороны открыть рынок для иностранных компаний "последовали дела".

По ее словам, по итогам прошедших в Берлине пятых германо-китайских межправительственных консультаций было подписано 22 соглашения в разных областях, которые касаются как кооперации между кабминами двух стран, так и экономического сотрудничества. В частности, Берлин и Пекин договорились о сотрудничестве в сфере развития автономного автомобилестроения.

"Мы интенсивно работали и ступили на новый путь", - констатировала Меркель.