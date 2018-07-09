Правительство утвердит гарантии роста пенсий неработающих пенсионеров 12 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство в четверг, 12 июля, на комиссии по бюджетным корректировкам утвердит в правительственных документах гарантии роста пенсий с 2019 года для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей, сообщил в понедельник на нулевых слушаниях законопроекта об изменения пенсионной системы в Общественной палате глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Сейчас в правительстве готовятся так называемые проектировки бюджета Пенсионного фонда РФ, сейчас они согласовываются между ведомствами. Буквально в четверг на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам они будут рассмотрены, и мы сможем предъявить эти гарантии. Мы исходим из того, что все, что связано с индексацией и повышением пенсий в том контексте, о котором мы заявляли, это повышение на 1 тыс. рублей ежемесячно для неработающих пенсионеров", - сказал Топилин.

Ранее в понедельник Топилин сообщил журналистам, что Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации пенсий с учетом доходов от повышения пенсионного возраста. По словам Топилина, в 2019 году рост пенсий неработающих пенсионеров, как ожидается, составит не менее 7%. По словам Топилина, пока есть расчеты роста пенсий до 2024 года, но он продолжится и после. Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что средний размер пенсии в России с учётом доходов от повышения пенсионного возраста к 2024 году достигнет 20 тыс. рублей.