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ЕС выделит Киеву €1 млрд лишь при условии продолжения реформ

Экономика и бизнес
9 июля, 16:53 дата обновления: 9 июля, 17:53 UTC+3

Президент Порошенко лично поручился за их проведение, отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

© Jack Taylor/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Выделение Евросоюзом Киеву макрофинансовой помощи в размере €1 млрд произойдет только на условиях продолжения реформ на Украине.

Об этом заявил в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Украина в Брюсселе.

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"Эта помощь предоставляется на условиях продолжения реформ, за которые поручился лично президент Порошенко", - сказал он.

"Мы будем контролировать результаты борьбы с коррупцией при выделении любой помощи, - сказал он. - Я не говорю, что вся страна коррумпирована, но мы придаем большое значение борьбе с коррупцией".

В итоговом заявлении саммита говорится, что Киев должен ускорить процесс реформ, в частности, "в сфере борьбы с коррупцией, которая беспокоит граждан и бизнес Украины". "Мы согласились с необходимостью дальнейшего укрепления независимости и полной эффективности всех антикоррупционных институтов, которые должны выполнять свою работу без излишнего влияния", - отмечается в нем.

Юнкер также сообщил, что торговый оборот между Украиной и ЕС вырос на 25% в 2017 году. "Торговый оборот между Евросоюзом и Украиной вырос в прошлом году на 25%, - информировал он. - Наше соглашение об ассоциации и свободной торговле работает". Юнкер подчеркнул, что участники саммита подтвердили намерение "развивать этот успех". 

Они также договорились провести анализ результатов реализации Соглашения об ассоциации и свободной торговле на следующем Совете ассоциации ЕС - Украина, который пройдет осенью.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод Порошенко, Петр Алексеевич
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