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РЖД модернизирует инфраструктуру в Коми в ходе строительства Северного широтного хода

Экономика и бизнес
9 июля, 17:07 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 9, июля. /ТАСС

С учетом перспективы трудоустройства местных жителей правительство региона готово провести обучение специалистов, сообщил глава республики Сергей Гапликов

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Глава Республики Коми Сергей Гапликов

Глава Республики Коми Сергей Гапликов

© Владимир Гердо/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. РЖД модернизирует железнодорожную инфраструктуру и социальные объекты в рамках строительства Северного широтного хода, который соединит Северную и Свердловскую железные дороги для вывоза грузов с месторождений Ямала. Об этом сообщил заместитель начальника Северной железной дороги Тимур Шалашнев на встрече с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

"Необходимо построить разъезды на однопутных участках, оборудовать современными системами сигнализации и автоблокировки линию Чум - Обская. Мы определили перечень станций, где нужно удлинить приемо-отправочные пути и участки, требующие усиления земляного полотна. На повестку дня выходят и социальные вопросы по привлечению дополнительного контингента работников с учетом перспектив проекта "Северный широтный ход", - процитировала Шалашнева пресс-служба руководителя региона.

Как добавил зампредседателя правительства Коми - министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов, на протяжении участка Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги для обеспечения Северного широтного хода потребуется модернизация и строительство как железнодорожной инфраструктуры, так и объектов социального обеспечения.

По словам главы региона, проект крайне важен для республики, правительство Коми готово оказать максимальное содействие в решении возникающих вопросов. С учетом перспективы трудоустройства местных жителей правительство региона готово провести обучение специалистов.

В марте правительство Коми и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы, в котором прописано взаимодействие по строительству Северного широтного хода и развитию подходов к нему.

Северный широтный ход - проект строительства железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги, даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямала. Стоимость проекта превышает 200 млрд рублей. Начало строительства запланировано на 2018 год.

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