Мосгорпарк планирует организовать встречу руководителей парков и ресторанного бизнеса

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Мосгорпарк будет организовывать совместные встречи столичных рестораторов, имеющих точки в нестационарных торговых объектах (НТО) в парковых зонах, с администраций парков Москвы для эффективного взаимодействия по развитию этих объектов. Об этом ТАСС сообщил глава Мосгорпарка Вячеслав Дунаев.

По его словам, такое решение было принято в связи с недавней встречей, проведенной столичным департаментом по конкурентной политике с владельцами московских ресторанов при участии Мосгорпарка. Предприниматели заявили о том, что нуждаются во встречах с администрацией парков, чтобы решать вопросы, которые возникают, как при организации бизнеса в НТО в парках, так и на этапе подачи заявок на аукционы по аренде уличных киосков и павильонов.

"Мы готовы пойти навстречу пожеланиям столичных рестораторов и в ближайшее время будет проработан вопрос о совместных встречах руководства московских парков с предпринимателями. Хочу отметить, что в работе с предпринимателями мы сталкиваемся с такой сложностью, что при выставлении лотов по НТО, на них нет заявок. Такое случилось в том же Царицынском и Коломенском парках. Как правило, некоторые наши предприниматели задумываются об аренде НТО не заранее, а приходят в сам сезон, когда уже поздновато участвовать. В общем, готовить сани надо летом, а не зимой. Зная об этой особенности, мы стараемся всех оповещать заранее" - отметил Дунаев.

Высокий интерес возник не сразу

Как рассказал ТАСС глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, спрос на НТО у столичного бизнеса возник не сразу.

"Возможность открыть торговый объект в парке по итогам городских электронных аукционов появилась у предпринимателей в конце 2017 года. На сегодняшний день уже разыграны 167 лотов, на которые претендовали 657 участников. Высокий интерес со стороны бизнеса наблюдался не сразу, узнаванию процедуры способствовала работа по информированию рынка. В первых аукционах 2017 года на лоты претендовали по одному участнику. В январе-феврале 2018 года количество претендентов на лот выросло до трех. Сейчас в среднем на аукцион за право размещения НТО в парке торгуются 4-5 участников", - пояснил Дегтев.

Встречи с руководством парков

Как заявила владелица сети московских кафе, имеющая свои точки в Таганском и Царицынском парке, она не всегда может получить обратную связь от руководства парков.

"В Царицынском парке мы находимся в постоянном контакте, они нам помогают решать все вопросы, в том числе и бытовые. А вот с Таганским парком не получается найти взаимодействие. <...> Думаю, организация встреч с руководством столичных парков при участии Мосгорпарка могли бы оперативно рассматривать наши предложения по дальнейшему эффективному развитию НТО, а также предприниматели смогли бы оперативно получать ответы на многие вопросы, касающиеся аукционов", - отметила она.

В целом, как отмечает предпринимательница, работа в парках идет ее бизнесу" только на руку". Так, по ее словам, в Царицынском парке местным жителям кафе нравится, а вместе с руководством парков удается делать различные тематические городские акции, увеличивающие приток посетителей.

Привязка аукциона к квалификации игрока

Генеральный директор сети лапшичных, имеющий свою точку в Парке Горького и в парке Сокольники, добавил, что хотел бы обсудить с руководством парков возможность оценивать победителя в аукционах не только по цене, но и по квалификации участника.

"Мы с городскими парками работаем достаточно давно, но через формат аукциона впервые. Хотелось бы, чтобы была какая-то привязка к квалификации игрока. Я считаю, что город заинтересован не просто получить деньги от предприятия, но и предоставить горожанам качественную услугу. А на торги иногда заходят участники, не имеющие опыт в общепите, но выигрывающие по цене, получается, что парк может понести убытки ", - пояснил он.

Паркам нужны форматы

По мнению совладелицы одного из кафе, на таких встречах также можно обсуждать интересные форматы, которые полюбятся москвичам.

"У нас пять проектов в парках летом и три зимой на коньках. Так, руководство в Парке Горького всячески приветствовало интересные форматы для столичных жителей. Самое главное у них - это сделать что-нибудь интересное для москвичей. Думаю, что на встречах с парками можно обсуждать и концепции, привязанные к важным городским событиям", - сказала Доронина.