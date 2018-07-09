ФАС усилит работу по привлечению к уголовной ответственности участников картелей

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Проблема картелей в России не сокращается, например, только по государственному оборонному заказу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в год возбуждает от 10 до 20 дел. В связи с этим ФАС планирует усилить работу по привлечению компаний, участвующих в картеле, к уголовной ответственности, сообщил в понедельник журналистам заместитель руководителя ФАС Максим Овчинников, который находится с рабочей поездкой в Астрахани.

"Проблема картелизации в РФ принимает трагичные масштабы, на мой взгляд. Количество дел, не важно - гособоронзаказ ли это, либо другие сферы, не сокращается. И мы каждую неделю выявляем картели в сфере государственного заказа на таких конкурентных рынках как продовольствие, пошив одежды, уборка помещений, поставка ГСМ (горюче-смазочных материалов - прим. ТАСС). И это, к сожалению, системная проблема в нашей стране", - сказал Овчинников.

По его словам, даже предпринимаемые "суровые санкции на данный момент системно ситуацию не меняют". Например, ежегодно только по гособоронзаказу ФАС возбуждает от 10 до 20 дел на федеральном уровне.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы усилить работу в сфере привлечения к уголовной ответственности, демонстративно, для того, чтобы хозяйствующие субъекты, менеджеры понимали, что это серьезное правонарушение, которое, по сути, может сломать не только карьеру, но и жизнь человека. Цена вопроса для них должна быть очень существенная, чтобы предотвратить такие нарушения", - добавил Овчинников.

Ранее сообщалось, что в 2017 году ФАС зафиксировала порядка десяти крупных картелей на торгах в сфере государственного оборонного заказа, на рынках продовольственных товаров, ремонта специальной техники и других. Информация о сговорах была направлена в правоохранительные органы.