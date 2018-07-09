Промышленники Орловской области получили еще одну площадку для выхода за рубеж

ТАСС, 9 июля. Соглашение, заключенное 9 июля между правительством Орловской области и Международным конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП), поможет орловским компаниям выйти на мировой рынок. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент МКПП Артем Чайка.

"Сегодня мы объединили наши усилия и возможности. Орловские промышленники и предприниматели получили дополнительную площадку для общения на международном уровне", - сказал он.

По его словам, реализация условий соглашения положительно скажется на работе аграрного и промышленного блоков, позволит получить доступ к новым рынкам экспорта продукции и поможет наладить диалог с потенциальными инвесторами.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что партнерство с конгрессом промышленников поможет в мониторинге качества автомобильных дорог, учете аварийно-опасных участков. Рассматривается вопрос внедрения бесплатных мобильных приложений, позволяющих вовлечь в процесс контроля жителей Орловской области.