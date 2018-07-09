Власти Севастополя не видят проблем в передаче предприятий ОПК в госсобственность

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников считает, что задержка перевода имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса в федеральную собственность поможет сохранить кадры. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

Ранее в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму развиваются и получают заказы, однако процесс перевода имущества ряда из них в госсобственность идет медленно. По его словам, прежде всего это касается Севастопольского морского завода и Морского индустриального комплекса, на базе которых запланировано создание судоремонтного кластера, способного принимать крупные корабли для выполнения докового и сервисного обслуживания.

"Речь шла, скорее всего, о передаче "Севморзавода" в федеральную собственность. Мы это сделаем после окончания реорганизации путем присоединения ЦКБ "Черноморец" к "Севморзаводу". Мы, наоборот, считаем, что такая задержка спасет компетенции ЦКБ "Черноморец", архив, кадры, позволит дальше работать предприятиям. Не вижу ничего отрицательного в задержке", - сказал Овсянников.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов добавил, что в республике особых задержек по передаче в госсобственность имущества предприятий ОПК нет. "Пока такой проблемы нет ни по одному предприятию", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать ГУП "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" (филиал центра судоремонта (ЦС) "Звездочка" (Объединенная судостроительная корпорация), где "Звездочка" арендует производственные мощности, в федеральную собственность. Также сообщалось, что год назад конструкторское бюро "Черноморец" вошло состав Севастопольского морского завода. В советское время именно ЦКБ "Черноморец" являлось главным проектантом Севморзавода.