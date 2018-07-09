Минпромторг: пошлины на строительную технику из США не повлияют на рынок РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Повышение Россией пошлин на строительно-дорожную технику США не отразится на этом рынке в РФ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам.

"Мы исходили из того и готовили перечень той номенклатуры, которая у нас производится. Поэтому у коллег-потребителей будет всегда возможность выбора: либо покупать дорогую, но импортную технику. Либо покупать дешевле российскую", - сказал он в кулуарах форума-выставки ИННОПРОМ - 2018.

РФ в ответ на введение США в марте пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) повысила пошлины на ввоз американской строительно-дорожную техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна.

Минэкономразвития оценивает ущерб для российских экспортеров от введенных США торговых ограничений в сумму свыше $0,5 млрд. Ответное повышение пошлин РФ позволит компенсировать только небольшую часть ущерба - менее $90 млн.

Россия может расширить ответные меры по прошествии 3-х лет с начала действия дополнительных пошлин США (то есть 21 марта 2021 года) или после решения Всемирной торговой организации о несоответствии американских мер правилам ВТО.

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно - в конце марта. В ответ Евросоюз начал взимать 25%-ные пошлины на американское виски, мотоциклы, апельсиновый сок и некоторые другие товары.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство РФ присвоило ей федеральный статус. В этом году она проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером выставки ИННПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.