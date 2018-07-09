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Суд признал банкротом третью из пяти компаний Urban Group "Экоквартал"

Экономика и бизнес
9 июля, 17:25 дата обновления: 9 июля, 17:51 UTC+3

Компания осуществляет строительство жилого комплекса "Митино О2"

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© Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области признал банкротом третью из пяти компаний Urban Group - "Экоквартал", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил заявление публичной правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства признать обоснованным. Признать ООО "Экоквартал" несостоятельным банкротом", - сказала судья Мария Козлова.

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Суд также решил открыть конкурсное производство сроком на один год.

Компания "Экоквартал" входит в структуру Urban Group и осуществляет строительство жилого комплекса "Митино О2". Жилой комплекс располагается в Московской области в районе Пятницкого шоссе и вблизи населенного пункта Сабурово, сообщается на сайте проекта. ЖК включает 15 домов разной степени этажности.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает иски о банкротстве к пяти юридическим лицам, образующим группу компаний Urban Group. Ранее были признаны несостоятельными две из них - "Ивастрой" и "Ваш город".
Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки Urban Group принял решение использовать механизм банкротства как единственно возможный для скорейшей достройки объектов и передачи дольщикам их квартир.

Механизм позволяет, в том числе, рассматривать возможность привлечения к достройке объектов нового застройщика, обладающего необходимым опытом строительства. В случае признания компаний-застройщиков Urban Group банкротами, финансирование строительства будет возобновлено в течение 2-3 месяцев с использованием ресурсов Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

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