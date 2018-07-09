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Инвестиции в алтайскую ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" составили 6,7 млрд рублей

Экономика и бизнес
9 июля, 17:47 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 9, июля. /ТАСС

Резидентами ОЭЗ рекреационной направленности стали 20 компаний, предлагающих туристам гостиничные и развлекательные услуги

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БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Государственные и частные инвестиции в развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь", действующей в Алтайском крае с 2007 года, составили в общей сложности 6,7 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу.

ОЭЗ была создана по инициативе администрации региона на территории Алтайского района. На сегодня в ОЭЗ зарегистрировано 20 резидентов, которые уже предлагают туристам услуги гостиниц, водных развлечений, пасеки, маркета, галереи, кафе с выставочными помещениями. На территории ОЭЗ действует искусственное озеро, которое наполняется из горной реки Катунь.

"На развитие ОЭЗ направлено более 6,7 млрд рублей. Более 4,4 млрд рублей - федеральные средства, почти 1,5 млрд - средства бюджета Алтайского края, 864 млн рублей - внебюджетные инвестиции", - сообщили в управлении.

По словам начальника управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, в ближайшее время в регионе ожидают активизации инвесторов на площадке ОЭЗ. Это связано с тем, что 1 июля в соответствии с дорожной картой правительства РФ региону переданы объекты инженерной инфраструктуры ОЭЗ. Сейчас идет оформление права собственности и процедуры, связанные с оформлением имущества, определяется балансодержатель, эксплуатирующая организация. Он отметил, что это делается, чтобы обеспечить бизнес необходимой инфраструктурой, что повлечет появление новых объектов и услуг.

"Инвестор должен быть уверен, работая с государством, что будут выполнены все обязательства, проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Государство обещало построить инфраструктуру: дороги, газ, свет, воду, канализацию - в том году было понятно, что все это в завершающей стадии и объекты вводятся в эксплуатацию. Другая сторона: раньше экспертный совет (по включению бизнеса в резиденты - прим. ТАСС) проводился в Минэкономразвития РФ в Москве. <…> Уже в прошлом году после передачи полномочий краю было проведено несколько советов, заключены соглашения и они реально выходят на площадки, реализуют проекты", - пояснил гендиректор ОЭЗ Сергей Сошенко, отвечая на вопрос ТАСС

Ежегодный турпоток в ОЭЗ составляет около 350-400 тыс. человек. Резиденты ОЭЗ в настоящее время ведут строительство гостиниц, кафе, оздоровительных и спортивных объектов. Общая сумма заявленных инвестиций более 8,2 млрд рублей.

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