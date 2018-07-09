В Екатеринбурге используют корейские технологии при создании "умного города"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Технологии, используемые в Республике Кореи при создании "умного города", будут использованы в Екатеринбурге при создании высокотехнологичного мегаполиса для проведения всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Об этом в понедельник сообщил руководитель проектного офиса Заявочного комитета "Экспо-2025" Иван Буртник на сессии "Геном уральского бизнеса", которая прошла в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что к созданию концепции "умного города" в Екатеринбурге был привлечен широкий круг экспертов, ученых и урбанистов. В декабре 2017 года заявочный комитет "Экспо-2025" объявил о международном конкурсе на лучший вариант застройки территории Всемирной выставки в Екатеринбурге. Среди участников конкурса есть известные архитекторы не только из России, но также из Франции, Японии, США, Италии, Великобритании, Польши, Украины, Белоруссии и Казахстана.

"Республика Корея сделала проект умного города Сонгдо стоимостью €39 млрд [расположен на северо-восточном побережье Южной Кореи, также известный как Международный бизнес-округ Сонгдо]. Мы бы хотели использовать опыт коллег, чтобы создать такой же "умный город" на базе одного из районов Екатеринбурга. По сути, хотим создать лабораторию урбанистики", - сказал Буртник.

По его словам, модели, разработанные в этой лаборатории урбанистики, позволят создать города, способные пережить глобальные вызовы, такие как перенаселение, цифровитизация экономики, проблемы нехватки ресурсов и миграции.

"В Екатеринбурге для проведения "Экспо-2025" выделено более 550 га, из них 188 га - сама выставка, стенды и павильоны. Все остальное - это модели устойчивого, нового города, "умного города", который сфокусирован на обеспечении решений для преодоления существующих глобальных рисков, а также будет сфокусирован на непрерывном развитии людей. При формировании заявки Екатеринбурга на участие в конкурсе на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2025" стояла задача сделать так, чтобы этот индустриальный город не потерял своего лидерства. Потому одна из целей, которая стоит перед заявочным комитетом, создать такую систему, которая позволит активировать молодежь, предпринимательство, чтобы Екатеринбург не отстал от городов с развитой цифровой экономикой", - добавил Буртник.

Тема российской заявки на проведение "Экспо-2025" - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Российский оргкомитет подготовил концепцию "Умного города", который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года.

Об ИННОПРОМЕ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ -2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.