Скорый поезд "Сыктывкар - Усинск" запустят в сентябре

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. Дневной экспресс "Сыктывкар - Усинск" будет запущен в Коми с 24 сентября 2018 года, поезд будет быстрее доставлять пассажиров в промышленную столицу региона - за 10 с половиной часов вместо нынешних 20-22 часов. Организацию железнодорожного сообщения обсудили глава Коми Сергей Гапликов и заместители начальника Северной железной дороги Олег Васютенко и Тимур Шалашнев, сообщила в понедельник пресс-служба руководителя региона.

"Запуск движения скорого поезда "Сыктывкар - Усинск" позволит улучшить условия транспортной доступности для жителей северных районов. Существенно сократится время в пути. Правительство региона приветствует и поддерживает новые подходы в работе Северной железной дороги, направленные на повышение качества услуг, удобства пассажиров и безопасности перевозок", - процитировала Гапликова его пресс-служба.

По данным Северной железной дороги, поезд № 54/53 "Сыктывкар - Усинск" будет отправляться из Сыктывкара ежедневно с 24 сентября в 07:00 мск и прибывать в Усинск в те же сутки в 17:28. Из Усинска он будет отправляться каждый день, начиная с 25 сентября в 07:10 и прибывать в Сыктывкар в те же сутки в 17:40. В пути поезд будет останавливаться на станциях Микунь, Ухта, Сосногорск, Ираель, Печора. Поезд будет курсировать двумя составами, включающими комфортабельные вагоны и вагон-буфет. Продажа билетов открыта.

Как добавили ТАСС в пресс-службе Северной железной дороги, ожидается, что билеты на скорый поезд будут дешевле. На данный момент путь из Сыктывкара в Усинск длится от 20 до почти 23 часов.