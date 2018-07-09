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Работа мобильного оператора Vodafone в ЛНР восстановлена после аварии

Экономика и бизнес
9 июля, 18:10 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 9, июля. /ТАСС

В Минсвязи ЛНР пояснили, что так как авария произошла на подконтрольной Киеву территории, специалисты республики не располагают полной информацией о характере и масштабах аварии

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ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Работа украинского мобильного оператора Vodafone на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) восстановлена после аварии в районе подконтрольного Киеву Лисичанска. Об этом в понедельник Луганскинформцентру сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций республики.

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"Связь оператора Vodafone на территории ЛНР восстановлена", - сказано в сообщении.

При этом, в Минсвязи ЛНР пояснили, что так как авария произошла на подконтрольной Киеву территории, специалисты республики не располагают полной информацией о характере и масштабах аварии.

Это не первый случай сбоя мобильной связи в провозглашенных Луганской и Донецкой (ДНР) народных республиках. Так, 11 января 2017 года из-за аварии сигнал Vodafone пропал на всей территории Донбасса. В ЛНР мобильная связь была восстановлена 19 января. На территории ДНР сигнал отсутствовал вплоть до 27 апреля.

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