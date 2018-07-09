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Ростех назвал стоимость сверхпрочного ноутбука

Экономика и бизнес
9 июля, 18:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Устройство разработано в интересах Минобороны и также будет востребовано в коммерческих компаниях, работающих в экстремальных условиях, сказал представитель Ростеха

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сверхпрочные ноутбуки на основе процессора "Эльбрус", представленные на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ -2018, разработаны в первую очередь в интересах Минобороны, а также Росгвардии, стоимость каждого изделия оценивается в 500 тыс. рублей, сообщил ТАСС представитель Ростеха.

"Спрос на такие изделия оценивается в несколько тысяч в год, стоимость начинается от 500 тыс. рублей и зависит от комплектации, при этом американские аналоги стоят примерно в два раза дороже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данное изделие разработано в первую очередь в интересах Минобороны РФ, однако контракт пока не заключен. "Среди других потенциальных заказчиков - Росгвардия и прочие силовые структуры. Помимо этого, оно будет востребовано в коммерческих компаниях, работающих в экстремальных условиях, к примеру нефтяных, газодобывающих, ведущих геологическую разведку", - добавил представитель Ростеха.

 

Благодаря прочному корпусу ноутбук надежно защищен от повреждений, ударов и попадания влаги. "Подобная техника также востребована для нужд промышленности, обеспечения общественной безопасности, силовых структур, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций", - считает он.

Защищенный ноутбук ЕС1866 является разработкой холдинга "Росэлектроника". Он основан на отечественной защищенной платформе "Эльбрус" и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. "Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации. Модульность конструкции ноутбука обеспечивает возможность выбора архитектуры изделия без изменения конструктивного исполнения", - сообщил представитель Ростеха.

Ранее Ростех сообщил, что новое изделие уже готово к серийному производству. Новинка оснащена 17-дюймовым экраном и имеет габариты в 41,3 х 34 х 8 см.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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