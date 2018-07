Эксперты рассказали о потенциале сотрудничества РФ и Южной Кореи в индустрии 4.0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Южная Корея имеют перспективы плодотворного сотрудничества в области четвертой промышленной революции, которая объединит автоматизированные системы и интеллект. Такое мнение высказали эксперты международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая открылась в понедельник в Екатеринбурге.

"Сегодня мы столкнулись с четвертой промышленной революцией, которая объединяет автоматизацию и интеллект. Она должна внести изменения в общество и сознание людей, вызванное интернетом вещей, большими объемами данных, облачными технологиями и IT. Что касается возможностей сотрудничества России и Южной Кореи в области четвертой промышленной революции - в России есть фундаментальные научные разработки в области физики, химии, материаловедения, космической отрасли и других сферах, также есть специалисты, исследователи. В будущем Россия и Корея имеют потенциал добиться синергии в различных областях сотрудничества", - сказал представитель компании Korea Electronics Technology Institute Ким Джи Чон , в рамках сессии "Государственная поддержка инноваций для промышленности".

Вице-президент Korea Institute for Advancement of Technology О Мён Джун подчеркнул, что южнокорейская экономика растет очень быстро и ориентирована на экспорт. "Мы стараемся наращивать наши инновации и занимаем 11-е место в мире по объему ВВП. KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology) поддерживает инновации, в том числе ряд программ. Одна из программ - сотрудничество с Россией, которая сильна в математике, авиации, других науках, мы можем объединиться", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.