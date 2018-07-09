Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты рассказали о потенциале сотрудничества РФ и Южной Кореи в индустрии 4.0

Экономика и бизнес
9 июля, 18:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Представители бизнеса считают перспективным синтез российских фундаментальных разработок с корейскими инновациями

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Южная Корея имеют перспективы плодотворного сотрудничества в области четвертой промышленной революции, которая объединит автоматизированные системы и интеллект. Такое мнение высказали эксперты международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая открылась в понедельник в Екатеринбурге.

"Сегодня мы столкнулись с четвертой промышленной революцией, которая объединяет автоматизацию и интеллект. Она должна внести изменения в общество и сознание людей, вызванное интернетом вещей, большими объемами данных, облачными технологиями и IT. Что касается возможностей сотрудничества России и Южной Кореи в области четвертой промышленной революции - в России есть фундаментальные научные разработки в области физики, химии, материаловедения, космической отрасли и других сферах, также есть специалисты, исследователи. В будущем Россия и Корея имеют потенциал добиться синергии в различных областях сотрудничества", - сказал представитель компании Korea Electronics Technology Institute Ким Джи Чон , в рамках сессии "Государственная поддержка инноваций для промышленности".

Вице-президент Korea Institute for Advancement of Technology О Мён Джун подчеркнул, что южнокорейская экономика растет очень быстро и ориентирована на экспорт. "Мы стараемся наращивать наши инновации и занимаем 11-е место в мире по объему ВВП. KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology) поддерживает инновации, в том числе ряд программ. Одна из программ - сотрудничество с Россией, которая сильна в математике, авиации, других науках, мы можем объединиться", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Свердловская область
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Дворкович уверен, что Хорватский футбольный союз принял необходимое решение по Вукоевичу
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку
7
Стоит ли покупать "Яндекс.Станцию" и другие "умные" колонки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!