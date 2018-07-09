Минпромторг: РФ в 2018 году нарастит внутреннее потребление алюминия на 300 тыс. тонн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Росссия в 2018 году нарастит внутреннее потребление алюминия примерно на 300 тыс. тонн на фоне вступления в силу санкций США. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров журналистам.

"У нас почти миллион (тонн алюминия - внутреннее потребление РФ в 2017 г. - прим. ТАСС). Добавили на 300 тысяч в этом году", - сказал министр.

Через пять лет объем внутреннего потребления алюминия может вырасти до 2,5 млн тонн, считает он.

"Если мы выйдем на этот показатель, а у нас всего 3,6 [млн тонн производство алюминия], то у нас большинство будет перерабатываться внутри страны", - добавил министр.

Так, за пять лет будет выполнена задача по увеличению внутренней переработки первичного алюминия, заключил Мантуров.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально Минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года.

Как заявлял ранее Денис Мантуров в интервью "Известиям", в России производится более 3,5 млн тонн первичного алюминия, более 80% которого экспортируется за рубеж, так как в стране слабо развиты отрасли переработки. Сейчас в России планируется создание производства в рамках "алюминиевой долины" в Красноярске, Хакасии и Волгограде.