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ЦБ ожидает, что налоговые меры замедлят возобновление снижения инфляционных ожиданий

Экономика и бизнес
9 июля, 18:55 UTC+3 МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В Банке России отметили, что будут уделять особое внимание масштабу и продолжительности всплеска инфляционных ожиданий в стране

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Снижение инфляционных ожиданий может возобновиться с задержкой изза влияния объявленных налоговых мер, говорится в комментарии ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"Процесс снижения ожиданий может возобновиться с некоторой задержкой по сравнению с прежними оценками, прежде всего из-за влияния на ожидания объявленных налоговых мер. Банк России будет уделять особое внимание масштабу и продолжительности всплеска инфляционных ожиданий", - отмечают в ЦБ.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС до 20% с 18% с 2019 года.

"Влияние на инфляционные ожидания начали оказывать и объявленные налоговые меры. Из-за роста цен на бензин и ожидающегося повышения НДС респонденты заметно ухудшили ответы на качественные вопросы об инфляции в целом. Значительно выросла доля тех, кто ожидает ускорения инфляции в следующем году", - поясняется в материалах регулятора.

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