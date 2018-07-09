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"Лаборатория Касперского" и Siemens создадут лабораторию цифровых технологий

Экономика и бизнес
9 июля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского", российский разработчик и производитель серийной автоэлектроники "Итэлма" и российское представительство Siemens (ООО "Сименс") договорились открыть совместную лабораторию цифровых технологий, где будут отрабатываться и демонстрироваться решения в рамках проекта по внедрению цифровых технологий в промышленность РФ, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Соответствующее соглашение было подписано в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

Помимо этого, соглашение предусматривает совместную разработку компаниями-партнерами архитектуры нового цифрового производства и создание системных решений и сервисов. Для каждого конкретного решения предварительно выстраивается модель потенциальных киберугроз, что повышает его устойчивость к хакерским атакам.

"Все новые архитектурные решения для цифрового производства 4.0 RU ориентированы на применение на уже существующих индустриальных площадках. В дальнейшем компании рассматривают возможность внедрять совместные решения и новый уникальный опыт не только на российском, но и на международном рынке", - уточняется в сообщении.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство РФ присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

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