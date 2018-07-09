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Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 1,2-1,7%

Экономика и бизнес
9 июля, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Курс доллара к рублю снизился до 62,66 рубля

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 1,18% - до 2373,17 пункта, РТС - на 1,68%, до 1193,17 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,5%, до 62,66 рубля, курс евро - на 0,5%, до 73,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,15% - до $78,00 за баррель.

"Завтра фаза роста на российском рынке продолжится, индекс Мосбиржи может подняться до 2390 пунктов и выше, индекс РТС превысить отметку 1200 пунктов. Укрепление рубля продолжится и завтра, пара доллар/рубль может снизиться до отметки в 62 рубля, пара евро/рубль - до 73,2 рублей", - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

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