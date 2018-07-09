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Восемь соглашений подписано на площадке Минпромторга по итогам первого дня ИННОПРОМа

Экономика и бизнес
9 июля, 19:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Подробности заключенных соглашений и суммы инвестиций не разглашаются

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов и президент ГК Formika Максим Зверков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов и президент ГК Formika Максим Зверков

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Восемь соглашений о сотрудничестве и намерениях подписано на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге на площадке Минпромторга РФ по итогам первого дня форума, передает корреспондент ТАСС.

Так, в частности, Русская медная компания договорилась о сотрудничестве с Магаданской областью, а президент группы компаний "Формика" Максим Зверков и гендиректор Международного выставочного центра Египта Мохамед Абдель Гаффар подписали меморандум о развитии двухстороннего сотрудничества в области организации выставок и мероприятий. Согласно этому документу, в 2019 году в Каире пройдет международная промышленная выставка "Большая индустриальная неделя ARABIA - 2019".

Суммы инвестиций и подробности заключенных соглашений стороны не разглашали, ссылаясь на коммерческую тайну.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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