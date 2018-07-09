Рязанский губернатор попросил Госдуму о новых мерах поддержки инвесторов в регионах

ТАСС, 9 июля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился в Госдуму с просьбой рассмотреть меры поддержки инвесторов для снижения окупаемости проектов. В частности, предлагается прямое федеральное финансирование инвестиционной инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

"Мы очень рассчитываем на запуск механизмов инфраструктурной ипотеки, фабрики проектного финансирования и создание специального фонда развития инфраструктуры, о необходимости которого говорил президент РФ Владимир Путин. Предлагаю также использовать и прямое финансирование из федерального бюджета проектов инвестиционной и инновационной инфраструктуры, промышленных парков, технопарков, других объектов, способных обеспечить диверсификацию экономики и технологический прорыв регионов", - сказал губернатор в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов.

Кроме того, губернатор предложил меры для привлечения частных средств в бюджетную сферу.

"На эту тему у меня есть ряд предложений частичной компенсации процентных ставок по кредитам, привлекаемых инвесторами для проектов ГЧП в социальной сфере. Необходимые средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете и выделяться напрямую банкам-партнерам - так, как это сейчас делается при поддержке агропромышленного комплекса", - добавил он.