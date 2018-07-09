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Рязанский губернатор попросил Госдуму отдать регионам 100% акцизов на нефтепродукты

Экономика и бизнес
9 июля, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Вырученные деньги хотят потратить на ремонт дорог

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ТАСС, 9 июля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов обратился в Госдуму с просьбой увеличить норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты до 100% с 2019 года. Средства предлагается направить на реализацию майского указа президента по приведению дорог в нормативное состояние, сообщил губернатор на парламентских слушаниях в понедельник.

"Увеличение нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты до 100% Рязанской области даст около 2 млрд рублей в год. Это серьезное подспорье. Поэтому предлагаю стопроцентный норматив для регионов установить уже с 2019 года и определиться с дополнительными источниками доходов", - сказал он. По словам Любимова, для реализации задачи по увеличению до 50% доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в течение шести лет необходимо направить порядка 45 млрд рублей.

"Сегодня в Рязанской области доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет менее 22%. Ежегодная потребность в средствах для решения этой задачи к 2025 году составляет около 7,5 млрд рублей. В настоящее время на эти цели в год мы можем тратить не более 2 млрд рублей", - пояснил губернатор.

Кроме того, Любимов обратился с просьбой о корректировке федерального законодательства в части затрат на обслуживание систем фото- и видеофиксации за счет региональных дорожных фондов, которые со следующего года будут пополняться штрафами за нарушение ПДД.

Госдума 5 июля приняла поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым с 1 июля по 31 декабря 2018 года регионы будут получать 84,4% всех поступлений от топливных акцизов, а федеральный бюджет - оставшуюся сумму. Ранее этот норматив был установлен на уровне 42,9% в федеральный бюджет и 57,1% в региональные бюджеты. Ранее этот норматив был установлен на уровне 42,9% в федеральный бюджет и 57,1% в региональные бюджеты.

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