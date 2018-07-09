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"Турпомощь" не сможет вывезти из Болгарии туристов, купивших авиабилеты у "Авроры БГ"

Экономика и бизнес
9 июля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Компания заявила о приостановке туроператорской деятельности с 6 июля

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ассоциация "Турпомощь" по законодательству не сможет приобрести билеты из Болгарии в Санкт-Петербург для клиентов без турпакета петербургского туроператора "Аврора-БГ", сообщил ТАСС член наблюдательного совета "Турпомощи" Дмитрий Горин.

Ранее ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что туристы, купившие у туроператора "Аврора-БГ" (с 6 июля 2018 года объявил о приостановке туроператорской деятельности) только авиаперевозку, попросили "Турпомощь" вывезти их из Болгарии из-за отсутствия денег на повторную покупку авиабилетов. По данным АТОР, в "Турпомощи" заявили, что туристам нужно писать заявление на экстренный выезд на родину.

"Информация, которая размещена на сайте АТОР, говорит о пассажирах, которые покупали билеты без турпакета. В связи с этим, к сожалению, ассоциация "Турпомощь" не может оказывать оплату таких билетов, так как эти билеты - вне рамок туристической поездки", - заявил Горин в беседе с ТАСС. При этом, по его словам, туристы, у которых были оформлены пакетные туры, имеют обратные билеты.

Как заявил ТАСС директор "Турпомощи" Александр Осауленко, в Болгарии сейчас находится восемь туристов, которые приобрели пакетные туры, их перелеты оплачены и есть гарантии от оператора.

Горин добавил, что "прежде всего нужно проверить статус авиакомпании, если рейс уже отменен и вы турист, вам нужно обращаться к туроператору для предоставления альтернативной перевозки". Запросов на эвакуацию, установленных в законном порядке, от туристов нет, подчеркнул представитель "Турпомощи".

О ситуации с чартерами

Туроператор "Аврора-БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнерам о приостановке летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная с 2 июля 2018 года. Решение по Болгарии компания объясняет "существенным изменением стоимости чартерной перевозки, которая привела к низким финансовым показателям этого направления". При этом причины отказа от программы по Черногории в сообщении туроператора не приводятся, отметили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее туроператор являлся активом прекратившей свою деятельность компании "Матрешка-Тур", которая в марте продала ее для компенсации несостоявшихся туров.

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