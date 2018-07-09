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Пассажиропоток аэропорта Симферополь за полгода вырос на 4%

Экономика и бизнес
9 июля, 19:40 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, июля. /ТАСС

С момента начала работы нового терминала его пассажирами стали более 1,1 млн человек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Симферополь вырос на 4% за январь- июнь 2018 года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба крымской авиагавани.

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Международный аэропорт Симферополь. Досье

С апреля вылет и прилет всех рейсов производится в новом терминале аэропорта. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта был открыт в апреле и построен за 22 месяца. Пассажиропоток после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а в дальнейшем увеличится до 10 млн человек. С момента начала работы нового терминала его пассажирами стали более 1,1 млн человек.

"Пассажиропоток аэропорта Симферополь в январе-июне 2018 года составил 1 886 126 человек, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года. За январь - июнь на прилет аэропорт обслужил 1 022 988 пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, на вылет - 863 138 на 5% больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Количество взлетно-посадочных операций за отчетный период составило 14 535, что также на 4% выше показателей прошлого года.

После воссоединения полуострова с РФ существенно изменилась транспортная инфраструктура и логистика полуострова, среди наиболее крупных проектов - Крымский мост, который соединил полуостров с другими регионами России, и новый терминал симферопольского аэропорта.

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