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Аэропорт Волгограда установил рекорд пассажиропотока из-за ЧМ

Экономика и бизнес
9 июля, 19:41 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 9, июля. /ТАСС

За 10 дней аэровокзал принял более 132 тыс. человек

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ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда за июнь этого года обслужил рекордное количество пассажиров, более 132 тыс., сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе аэропорта.

В Волгограде прошли четыре встречи группового этапа турнира. Более 160 тыс. человек стали свидетелями игр сборных Англии и Туниса, Нигерии и Исландии, Египта и Саудовской Аравии, Японии и Польши на стадионе "Волгоград Арена", которые прошли с 18 по 28 июня.

"В июне этого года международный аэропорт Волгоград обслужил более 132 тыс. пассажиров - это абсолютный рекорд по пассажиропотоку и количеству рейсов за один месяц. Показатель за июнь прошлого года превышен на 40%", - уточнила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Диана Бакулина.

По ее словам, превышение в 40% отмечено и на внутренних направлениях, на которых было обслужено более 110 тыс. пассажиров, и на международных перевозках, которыми воспользовались 22 тыс. человек.

"Из 132 тыс. пассажиров на дополнительных рейсах в период проведения матчей ЧМ в Волгограде было перевезено 23595 человек. Всего за июнь этого года совершено 1236 рейсов", - отметила Бакулина.

В администрации международного аэропорта Волгограда отметили, что чемпионат мира по футболу выступил основным драйвером роста пассажиропотока авиаузла.

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